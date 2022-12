Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 14 de diciembre

La competencia de la NBA sigue a un gran ritmo en esta temporada regular 2022-23 y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También hay importante resultados que revisar tras una jornada de martes.

Uno de los duelos más atractivos fue entre los Bucks y los Warriors. Milwaukee logró quedarse con la victoria en casa y alcanzaron un global de 20-7 con el que se mantienen segundos en la Conferencia Este. Por su parte, Golden State quedó con un 14-14 en el décimo lugar del Oeste.

En el Vivint Smart Home Arena, los Jazz se impusieron ante los Pelicans. Los locales ascendieron al octavo puesto de la Conferencia Oeste con un 16-14, mientras que los de Nueva Orleans siguen liderando la misma tabla, aunque ahora con un registro de 18-9.

Cerrando la jornada, los Lakers cayeron ante la visita de los Celtics. Los angelinos siguen con irregularidad y se mantienen doceavos del Oeste con una negativa marca de 11-6. En tanto, los de Boston lideran la Conferencia Este con un sólido 22-7.

Resultados:

🦌 30 PTS

🦌 12 REB

🦌 5 AST

🦌 #FearTheDeer W

Giannis dropped a 30-point double-double to lead @Bucks to the win! pic.twitter.com/xMdibgTIev

— NBA (@NBA) December 14, 2022