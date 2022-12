Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 16 de diciembre

La temporada regular 2022-23 de la NBA no se detiene y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, la jornada de jueves dejó interesantes resultados para revisar.

Los Grizzlies consiguieron una gran victoria ante los Bucks con la que pudieron subir al primer lugar de la Conferencia Oeste con un global de 19-9. En tanto, los de Wisconsin quedaron con un 20-8 y se mantienen como segundos del Este.

Más tarde, los Jazz derrotaron a los Pelicans como dueños de casa. Con este resultado, los de Salt Lake City subieron a la séptima posición del Oeste con una marca de 17-14, mientras que los de Luisiana perdieron el liderato, cayendo a la segunda plaza de la misma clasificación con un 18-10.

Cerrando la jornada, los Clippers cayeron ante la visita de los Suns. Los angelinos volvieron a caer luego de tres victorias consecutivas y quedaron con un 17-14 en el octavo lugar del Oeste. Por su parte, los de Arizona quedaron cuartos con un registro de 17-12.

Resultados:

Para este 16 de diciembre, la NBA llega con una atractiva cartelera de 10 partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga, siendo un gran panorama de viernes por la noche.

En Canadá, los Raptors recibirán a los Nets en un interesante cruce de la Conferencia Este. Los locales se presentan con un récord de 13-15 que los mantiene décimos, mientras que los de Brooklyn llegan con un 17-12 en el cuarto lugar.

A la misma hora, en Pensilvania, los 76ers se medirán ante los Warriors. Los de Filadelfia quieren seguir aumentando su global de 15-12 que los tiene quintos en el Este. Al frente, los Guerreros pretenden emparejar su 14-15 con el que se ubican como décimos de la Conferencia Oeste.

El United Center albergará un nuevo duelo entre los Bulls y los Knicks, luego de que los neoyorquinos triunfaran el pasado miércoles. Ahora, nuevamente como local, los Toros buscarán el triunfo para mejorar su negativo 11-16 con el que son onceavos en la tabla Este. Pero los visitantes no pondrán las cosas fáciles, buscando incrementar su 15-13 que los tiene sextos en la misma clasificación.

El último partido de la jornada será entre los Lakers y los Nuggets. Los oro y púrpura se presentan como doceavos del lado Oeste con un desfavorable registro de 11-16, mientras que los de Colorado llegan con un 17-10 ocupando el tercer puesto.

New York City teams look to stay hot, highlighting tonight's 10-game slate on the NBA App and ESPN!

📲 https://t.co/HMzmcXqNJT pic.twitter.com/ErpgTALCKx

— NBA (@NBA) December 16, 2022