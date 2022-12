Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 15 de diciembre

La acción de la NBA no se detiene y para esta nueva noche de miércoles nos ofrece una atractiva cartelera con partidos que mantendrán en alto la emoción. Además, hay interesantes resultados que revisar de la jornada anterior.

En el Bankers Life Fieldhouse, los Pacers consiguieron una importante victoria ante los Warriors. Los locales pudieron inclinar la balanza a su favor, quedando con un 15-14 y subiendo al séptimo puesto de la Conferencia Este. Por su parte, los Guerreros quedaron con un desfavorable 14-15 siendo décimos del Oeste.

En Illinois, los Bulls cayeron ante la visita de los Knicks. Con este resultado, los Toros siguen sin encontrar la regularidad y se encuentran onceavos del Este con un mal global de 11-16. En tanto, los neoyorquinos son sextos de la misma tabla con un 15-13.

Más tarde, los Mavericks fueron superados por los Cavaliers. Los texanos no pudieron como locales y quedaron con un registro de 14-14, ocupando el noveno lugar de la Conferencia Oeste. Para Cleveland las cosas van mejor, ya que aumentaron a un 18-11 con el que siguen terceros del lado Este.

Donovan Mitchell was dominant as Cleveland picked up the road W.

Para este jueves 15 de diciembre la NBA llega con una cartelera de cuatro atractivos partidos. Si bien son menos en cantidad, la calidad del buen básquetbol está asegurada para encender la noche.

Uno de los primeros saltos será entre los Grizzlies y los Bucks, los segundo de cada Conferencia. Los ‘Osos’ tendrán la posibilidad de pasar al primer sitio del Oeste si mejoran su récord de 18-9. En tanto, los de Milwaukee buscarán incrementar su 20-7 pare, recortar distancia con los líderes del Este.

Más tarde, los Jazz se medirán ante los Pelicans en un cruce que podría alterar las posiciones del Oeste. Utah se presenta como octavo de la clasificación con una marca de 16-14. Por su parte, New Orleans llega como líder de la tabla con un 18-9.

Cerrando la jornada, y pasado la medianoche, los Clippers recibirán a los Suns. Los angelinos irán en búsqueda de la victoria para mejorar su 17-13 que los ubica sextos, y así superar a los de Arizona en la Conferencia Oeste, ya que son quintos con un 16-12.

Horarios:

Hot teams looking to stay that way!

🔥 MIA: franchise-record 24 3s last night

🔥 MIL: won 5 of last 6 games

🔥 MEM: winners of 6 straight

🔥 NOP: 12-3 in last 15 games

🔥 LAC: seeking 4 in a row

