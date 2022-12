NBA: Nikola Jokic tuvo una gran actuación y recordó por qué es el actual MVP

Nikola Jokic tuvo un espectacular rendimiento en la pasada noche de miércoles de la NBA para liderar a los Nuggets en la gran victoria ante los Wizards.

El serbio demostró por qué fue el ganador del premio MVP en dos años consecutivos (2021 y 2022), sacando a relucir sus dotes ofensivos y dejando sin opciones al rival.

Denver dominó durante casi todo el partido, pero gracias a la capacidad anotadora del ‘Joker’ concretaron su triunfo por 141 -123 ante la franquicia de Washington.

Jokic aportó con 43 puntos, siendo el máximo anotador de la noche. Además, ganó 14 rebotes y dio 8 asistencias. Respecto a las estadísticas, logró un 85% (17/20) en tiros de campo.

Registró solo tres errores, fallando dos triples, uno de ellos desde mitad de cancha, y un lanzamiento de tiro libre. Más allá de la baja de Kristaps Porzingis en los Wizards, el pívot de 27 años se lució con su gran actuación.

En lo que va de esta temporada regular 2022-23 de la NBA, Nikola Jokic ha disputado 24 partidos de 27 jugados por Denver, todos como parte del quinteto inicial, promediando 32,5 minutos.

Sus números en cancha son de 24.6 puntos por partido (63.4%), 10.3 rebotes y 9 asistencias por juego. Si bien ha tenido importantes destellos, tendrá que esforzarse un poco más para meterse en la disputada lucha por el MVP de este año.

Respecto a lo colectivo, los de Colorado tienen un global de 17-10 con el que se ubican en la tercera posición de la Conferencia Oeste. Sus próximos tres rivales serán los Lakers (V), los Hornets (L) y los Grizzlies (L).

43 PTS (season-high)

14 REB

8 AST

5 STL

17/20 FGM

Nikola Jokic did it ALL in the Nuggets W. pic.twitter.com/svywgmbFEt

— NBA (@NBA) December 15, 2022