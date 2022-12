Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 13 de diciembre

Conoce la nueva y atractiva cartelera de partidos en la NBA para esta noche de martes. Además, entérate de los resultados de la pasada jornada de lunes que iniciaron la octava semana.

En la capital estadounidense, los Wizards cayeron ante la visita de los Nets. El equipo de Washington quedó con un global de 11-17 y se mantiene doceavo de la Conferencia Este. Por su parte, los neoyorquinos alcanzaron un 17-12 y siguen cuartos en la misma tabla.

En el FedExForum, los Grizzlies triunfaron ante los Hawks. Con esto, los ‘Osos’ quedaron con una marca de 18-9, siendo segundos de la Conferencia Oeste, muy cerca del líder. En tanto, los Halcones cayeron al séptimo lugar del Este con un 14-14.

Cerrando la jornada, los Clippers dieron un gran golpe venciendo a los poderosos Celtics. El resultado modificó los registros, dejando a los angelinos con un 6-13 y a los de Boston con un 21-7, pero ambos mantiene sus posiciones; séptimos y primeros, respectivamente.

Resultados:

Luka & Shai put on a HIGH-POWERED scoring duel in Dallas 💥 @luka7doncic : 38 PTS, 11 REB, 8 AST @shaiglalex : 42 PTS, 3 STL pic.twitter.com/dTgWwr3VS2

Para la noche de este martes 13 de diciembre, la NBA nos ofrece una atractiva cartelera de cinco partidos que mantendrán en alto la emoción.

Uno de los enfrentamientos más atractivos de hoy será entre los Bucks y los Warriors. Los de Milwaukee se presentan como segundos de la Conferencia Este con un récord de 19-7, mientras que los Guerreros llegan siendo novenos del Oeste con un 14-13.

Los Jazz y los Pelicans protagonizarán un cruce interesante para la Conferencia Oeste. Los de Utah quieren incrementar su global de 15-14 que los tiene décimos, pero los de Nueva Orleans, punteros con un 18-8, no pondrán las cosas fáciles.

Cerrando la jornada, pasado la medianoche, los Lakers recibirán a los Celtics. Los oro y púrpura quieren mejorar su mal registro de 11-15 que los tiene doceavos en el Oeste. Sin embargo, al frente tendrán a los de Massachusetts que quieren levantar cabeza tras su segunda caída consecutiva.

LOADED 5-game slate on TNT and the NBA App tonight 🍿

▪️ Steph vs. Giannis as last 2 champs meet

▪️ Pelicans seek 8 wins in a row

▪️ Another chapter of Lakers/Celticshttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/3NXcYtlkBC

