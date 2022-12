NBA: el premio MVP ahora se llamará ‘Michael Jordan Trophy’

Los directivos de la NBA anunciaron la renovación del premio para el mejor jugador de una temporada regular, el MVP, y confirmaron que el nuevo nombre será ‘Michael Jordan Trophy‘.

Hace una semana, los ejecutivos de la liga dieron a conocer la nueva imagen de diferentes trofeos que son entregados a diferentes personalidades destacadas en cada año.

En aquella oportunidad se presentó el Trofeo al Ejecutivo del Año y el Trofeo de Deportividad, entre otros. Además, presentaron el Maurice Podoloff, un nuevo trofeo que se entregará al equipo con mejor récord obtenido durante la temporada regular.

Hasta el momento no había noticias sobre el Most Valuable Player (MVP), pero este martes 13 de diciembre se hizo de manera especial para rendir homenaje en vida a ‘Su Majestad Aérea’.

Así, a partir de este momento, el tan preciado MVP de la NBA tendrá el nombre de uno de los jugadores más importantes, Michael Jordan, marcando un hecho histórico.

A través de sus redes sociales, la liga compartió todo tipo de material en torno al trofeo, explicando cada detalle del galardón que se llevará el basquetbolista más relevante de cada temporada.

Paying homage through the details.

An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ

— NBA (@NBA) December 13, 2022