La NBA presenta los nuevos trofeos que se entregarán a los mejores de esta temporada

El desarrollo de la temporada regular 2022-23 de la NBA continúa su curso con una competencia cada vez más emocionante, y durante las últimas horas se presentaron los nuevos trofeos para premiar a los mejores.

Puede que otras disciplinas y en otras ligas la premiación individual, dentro del deporte colectivo, no sea muy relevante de cara al objetivo final. Sin embargo, en este caso se le suele dar bastante importancia.

Los jugadores y entrenadores de cada equipo ven esta instancia como un gran incentivo para esforzarse un poco más. También le suma emoción y competitividad a la liga.

Ahora, la los directivos de la NBA anunciaron una renovación de los premios para este año, pero siguen siendo frutos de la colaboración con Víctor Solomon, un artista musical quien ya se ha encargado de elaborar los diseños para la liga.

Este galardón recibe el nombre de Joe Dumars, leyenda de Detroit Pistons, miembros de los ‘Bad Boys’ junto con Dennis Rodman e Isiah Thomas.

Como jugador, obtuvo el primer premio a la Deportividad y hoy, siendo vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de operaciones de baloncesto, es el hombre del trofeo.

El diseño de este trofeo muestra la silueta de dos jugadores que se están dando la mano y se entrega al personaje que haya mostrado un mejor juego limpio y que mejor represente la deportividad dentro de la cancha.

Joe Dumars, NBA Executive Vice President, Head of Basketball Operations, on the new NBA Sportsmanship trophy: pic.twitter.com/9YYsZsTEXd

— NBA Communications (@NBAPR) December 6, 2022