Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 12 de diciembre

La temporada 2022-23 de la NBA comienza hoy con su octava semana y para esta noche nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. También hay varios resultados que revisar de la pasada jornada dominical.

En uno de los duelos más atractivos de la noche, y de mucha importancia para la Conferencia Oeste, los Pelicans volvieron a ganarle a los Suns. De esta manera, los de Luisiana reafirman su liderato con un global de 18-8, mientras que la franquicia de Arizona sigue en el cuarto lugar con un 16-11.

Más tarde, los Pistons cayeron ante la visita de los Lakers. Con este resultado, Detroit se mantiene último de la Conferencia Este con un mal registro de 7-22. Por su parte, los angelinos siguen siendo el n°12 del Oeste, con un desfavorable 11-15.

En el State Farm Arena, los Hawks consiguieron una agónica victoria ante los Bulls. Los de Atlanta inclinaron la balanza a su favor, quedando con un 14-13 en la sexta posición del Este. Los Toros, por su parte, no logran levantar cabeza y se quedaron con un 11-15 en la onceava posición de la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Rockets dieron un gran golpe venciendo a los Bucks. A pesar de ser la sorpresa, los de Houston siguen últimos en la Conferencia Oeste, con una mala marca de 8-18. En tanto, los de Milwaukee quedaron con un 19-7, siendo segundos del Este y perdiendo terreno como escolta.

LeBron & AD both went off for 30+ points to lead the @Lakers to the win in Detroit! #LakeShow @KingJames : 35 PTS, 5 REB, 5 AST @AntDavis23 : 34 PTS, 15 REB, 7 AST, 2 STL pic.twitter.com/dO4hYwXkpq

Para la noche de este lunes 12 de diciembre, la NBA nos ofrece una cartelera de siete atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción de una competencia cada vez más intensa.

Uno de los primeros juegos será el de los Wizards contra los Nets. Los capitalinos serán locales e intentarán mejorar su global de 11-16 que los tiene doceavos en la Conferencia Este. Pero los neoyorquinos no pondrán las cosas fáciles, ya que esperan incrementar su 16-12 para ascender del cuarto puesto en la misma tabla.

En el FedExForum, los Grizzlies recibirán a los Hawks. La franquicia de Tennessee se presenta como segunda de la Conferencia Oeste, con un 17-9 muy cercano a los punteros, pero no tendrán las cosas fáciles ante los de Atlanta, que buscarán mantener el impulso de anoche.

Cerrando la jornada, pasado la medianoche, los Clippers se medirán ante los Celtics. Los angelinos se ubican en la séptima posición del Oeste con un registro de 15-13 que quieren seguir inseminando. En tanto, los de Boston son líderes de la Conferencia Este, con un sólido récord de 21-6.

