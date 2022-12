Cartelera NBA: revisa los partidos para este domingo 11 de diciembre

La acción de la NBA en esta temporada regular 2022-23 sigue en desarrollo y para este martes nos ofrece una atractiva cartelera de nuevos partidos. Además, hay varios resultados para revisar de la jornada anterior.

En Miami, los Heat cayeron ante la visita de los Supurs y quedaron con un global de 12-15, siendo décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los de San Antonio siguen en mala posición, siendo penúltimos del Oeste con un 8-18.

En el United Center, los Bulls triunfaron cómodamente a los Mavericks que jugaron sin Luka Doncic. Con este resultado, los Toros quedaron onceavos del Este con un mal registro de 11-14. En tanto, los texanos quedaron con un 13-13 que los tiene décimos en la Conferencia Oeste.

Uno de los partidos más atractivos era el de los Warriors contra los Celtics. Los guerreros triunfaron como locales y lograron inclinar la balanza a su favor con un 14-13, con el que son octavos del Oeste. Boston, a pesar de la derrota, sigue liderando la Conferencia Este con una marca de 21-6.

🔥 36 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL | 2 BLK @Yg_Trece filled up the statsheet as he led the @LAClippers to road victory! #ClipperNation pic.twitter.com/3kDBi31Ylq

Para este domingo, la NBA nos ofrece una cartelera de siete nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción y competitividad de la liga.

Abriendo la jornada, tendremos un atractivo juego para la Conferencia Oeste, con los Pelicans recibiendo a los Suns. Los de Luisana quieren seguir liderando la tabla, por lo que necesitan mejorar su récord de 17-8, pero no tendrán las cosas fáciles, ya que los de Arizona esperan incrementar su 16-10 e ir subiendo del cuarto puesto.

Más tarde, los Hawks recibirán a los Bulls en un interesante duelo de la Conferencia Este. Los locales quieren inclinar su balanza de 13-13 a su favor para ir subiendo del séptimo lugar. Sin embargo, los Toros quieren aprovechar su impulso y sumar otra victoria.

Our Sunday slate opens with a 🔥 Suns/Pelicans rematch and closes with Giannis and the Bucks seeking 5 in a row!

Watch on NBA App: https://t.co/fC7klJ1air pic.twitter.com/eIChmDrnCW

