Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 10 de diciembre

La temporada 2022-23 de la NBA sigue con su emocionante desarrollo y para este sábado nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. También hay varios resultados que revisar de la noche de viernes.

En el Barclays Center, los Nets derrotaron a los Hawks y alcanzaron un global de 15-12 con el que se mantienen cuartos de la Conferencia Este. Por su parte, los de Georgia bajaron al séptimo lugar con un 13-13.

A la misma hora, en el Wells Fargo Center, los 76ers se impusieron ante los Lakers. Philadelphia inclinó el registro a su favor, quedando con un 13-12 siendo sextos del Este. Los angelinos vuelven a tropezar y quedaron con un negativo 10-15 que los mantiene como n°13 de la Conferencia Oeste.

Más tarde, en Luisiana, los Pelicans consiguieron una importante victoria ante los Suns, sacándoles ventaja en la taba del Oeste, estableciéndose como líderes con un récord de 17-8. Por su parte, los de Arizona bajaron al tercer puesto con un 16-10.

El último de los partidos terminó con una ajustada victoria de los Bucks sobre los Mavericks. Los de Milwaukee eran visitante y pudieron plasmar su juego para quedar con un 19-6 que los mantiene segundos en la Conferencia Este. Los de Dallas, no pudieron sumar y quedaron con un 13-12 en la séptima posición del Oeste.

