Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 9 de diciembre

La acción de la temporada regular 2022-23 de la NBA continúa a un gran nivel y para este viernes 9 de diciembre nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. También hay que revisar algunos resultados de la noche de jueves.

Como locales, los Heat consiguieron la victoria ante los Clippers. Los miamenses siguen necesitados, pero ahora llegan a un global de 12-14 que deben seguir trabajando para salir del décimo lugar de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos quedaron con un 14-13 y se mantienen novenos del Oeste.

Cerrando la jornada, los Trail Blazers cayeron ante los Nuggets en un juego muy disputado. Los de Oregón no pudieron festejar en casa y perdieron la oportunidad de subir del octavo puesto de la Conferencia Oeste, donde siguen siendo octavos con un 13-12. En tanto, los de Colorado se mantiene cuartos de la misma tabla, ahora con un 15-10.

Resultados:

Jimmy & Bam got buckets in the Heat W 🔥

Para esta noche, la cartelera NBA vuelve con gran volumen, siendo 10 partidos que mantendrán en alto la emoción y asomando como un gran panorama de viernes.

En el Barclays Center, los Nets recibirán a los Hawks en un interesante juego para la Conferencia Este. Los neoyorquinos se presentan en el cuarto lugar con un récord de 14-12, mientras que los de Georgia llegan por debajo, quintos, con un 13-12.

A la misma hora, en el Wells Fargo Center, los 76ers serán locales ante los Lakers. Philadelphia pretende inclinar la balanza a su favor, ya que son octavos del Este con un 12-12. Pero los angelinos buscará lo propio para mejorar su 10-14 que los tiene como n°13 de la Conferenca Oeste.

Más tarde, en Luisiana, se dará un duelo clave para la Conferencia Oeste, se enfrentan el primero con el segundo; los Pelicans contra los Suns. Los de Nueva Orleans lideran la tabla con un sólido registro de 16-8, mientras que los de Arizona, como escolta, pretenden mejorar su 16-9 y recuperar la punta.

Pasado la medianoche y siendo el último de los partidos, los Mavericks jugarán ante los Bucks. Los texanos son séptimos del Oeste con un 13-11 y quieren mejorar su global. Pero al frente tendrán a un equipo de Wisconsin que llega segundo de la Conferencia Este con un 18-6 que quiere seguir trabajando.

The storylines Friday night 💯

▪️ 1 vs. 2 in the West

▪️ Rudy returns to Utah

▪️ Giannis vs. Luka

Watch on ESPN, NBA Apphttps://t.co/fC7klIK7gr pic.twitter.com/u0Zcmi7pv0

— NBA (@NBA) December 9, 2022