La temporada regular 2022-23 de la NBA nos ofrece una nueva y atractiva cartelera de partidos para esta noche de jueves. Además, hay varios resultados que revisar de la jornada de viernes.

En Canadá, los Raptors se impusieron ante los Lakers y alcanzaron un global de 13-12 con el que se ubican en la séptima posición de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos quedaron con un 10-14 y siguen siendo el n°13 del Oeste.

Como locales, los Bulls derrotaron a los Wizards. Aun así, los Toros siguen con una marca desfavorable de 10-14 con la que se ubican doceavos en el Este. Los capitalinos quedaron con un 11-14 y están por encima en la misma tabla, en la plaza n°11.

Más tarde, los Jazz se quedaron con una importante y disputada victoria ante los Warriors. Así, Utah alcanzó un récord de de 15-12 con el que ascendieron al sexto puesto de la Conferencia Oeste. Los de San Francisco, por su parte, siguen décimos en la misma clasificación, aunque ahora con un 13-13.

El último de los partidos terminó, que enfrentó a los líderes de cada tabla, terminó con un cómo triunfo de los Celtics ante los Suns. Los de Boston quedaron con un sólido registro de 21-5 y siguen firmes en lo más alto del Este, mientras que los de Phoenix sufrieron consecuencias, bajando al segundo lugar del Oeste con un 16-9.

🔥 33 PTS | 5 REB | 9 AST | 4 BLK

Kyrie was about 🪣s in the @BrooklynNets win! #NetsWorld pic.twitter.com/KSWjpOwZyU

— NBA (@NBA) December 8, 2022