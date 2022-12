Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 7 de diciembre

La emoción de la NBA continúa sin descanso en esta intensa temporada 2022-23 que para hoy nos ofrece una atractiva cartelera de nuevos partidos. También hay algunos resultados para revisar de la jornada anterior.

En el juego más llamativo de anoche, los Cavaliers se impusieron como locales ante los Lakers. Los de Ohio incrementaron su global, quedando con un 16-9 en la tercera posición de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos siguen en el puesto n°13 del Oeste, ahora con un 10-13.

Cerrando la fecha, los Nuggets cayeron por a penas un punto ante los Mavericks. Denver quedó con una marca de 14-10 que los hizo bajar a la quinta posición de la Conferencia Oeste. Dallas, en tanto, llegó a un 13-11 que los subió al séptimo lugar de la misma tabla.

Resultados:

Para la noche de este miércoles 7 de diciembre, NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 partidos que mantendrán en alto la emoción con un atractivo panorama lleno de básquetbol.

En Canadá, los Raptors recibirán a los Lakers que volverán a saltar a la cancha. Los locales se presentan con un regular 12-12 que los tiene octavos en la Conferencia Este y buscarán la victoria para poder subir, sin embargo, los angelinos quieren elevarse tras su reciente caída.

El United Center albergará el siempre entretenido cruce entre los Bulls y los Wizards. Los Toros están abatidos luego de tres derrotas consecutivas, por lo que buscarán revertir la situación y mejorar su 9-14 que los tiene doceavos en el Este. Pero los capitalinos, décimos en la misma tabla con un 11-13, no pondrán las cosas fáciles.

Más tarde, los Jazz recibirán a los Warriors en un intenso duelo para la Conferencia Oeste. La franquicia de Salt Lake City se presenta noveno con un registro de 14-12, mientras que los de la bahía de San Francisco están décimos con un 13-12.

El último de los partidos será pasado la media noche, además de ser el más atractivo. Se enfrentan los líderes de cada tabla; los Suns contra los Warriors. Phoenix está en lo alto del Oeste con un 16-8, mientras que Boston, mejor aún, encabeza al Este con un 20-5.

