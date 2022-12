Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 6 de diciembre

La acción de la NBA en esta temporada regular 2022-23 sigue en desarrollo y para este martes nos ofrece una atractiva cartelera de nuevos partidos. Además, hay varios resultados para revisar de la jornada anterior.

En Canadá, los Raptors cayeron ante los Celtics. Los de Toronto no pudieron festejar en casa y bajaron al octavo lugar de la Conferencia Este con un 12-12. En tanto, los de Boston alcanzaron un gran récord de 20-5 con el que lideran dicha tabla.

Los Grizzlies se impusieron ante los Heat como locales y lograron subir al tercer lugar de la Conferencia Oeste con un 15-9. Los Miamenses siguen sin mejorar y son novenos del Este con un 11-13.

En el American Airlines Center, los Mavericks vencieron sin problemas a los Suns en un atractivo cruce del Oeste. Los texanos inclinaron la balanza a su favor, quedando con un 12-11 en la novena plaza. Por su parte, los de Arizona siguen liderando la clasificación, aunque ahora con un 16-8.

El último de los partidos fue entre los Warriors y los Pacers, terminando con una victoria de Indiana. La franquicia de Indianápolis alcanzó un global de 13-11 que los tiene quintos en el Este, mientras que los Guerreros cayeron en casa y quedan con un 13-12 siendo décimos del Oeste.

Para la noche de este martes, la cartelera de la NBA llega con tres emocionantes partidos. Si bien son menos en cantidad, la calidad y la entretención están aseguradas.

Uno de los juegos más destacados, sobre todo por la presencia de LeBron James en Cleveland, es el de los Cavaliers contra los Lakers. El equipo dueño de casa se presenta como tercero de la Conferencia Este con una marca de 15-9. Diferente es el panorama de los angelinos, que llegan siendo los n°13 del Oeste con un negativo 10-12.

Pasado la medianoche, cerrando la jornada, los Nuggets recibirán a los Mavericks en un interesante enfrentamiento para el Oeste. Los de Colorado son cuartos en la tabla y quieren igualar a los terceros, para lo que deberán incrementar su registro de 14-9. Pero los de Dallas no pondrán las cosas fáciles e irán por una nueva victoria.

