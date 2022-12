Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 5 de diciembre

Comienza una nueva semana, la séptima de la temporada regular 2022-23 de la NBA, y para esta noche llega con una atractiva cartelera de partidos. También es necesario revisar los resultados de la jornada dominical.

En el Capital One Arena, los Wizards cayeron ante los Lakers. Los capitalinos no logran mejorar su marca y quedaron con un 11-13 ubicados en la onceava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos parecen ir subiendo el nivel, aunque queda por trabajar para subir del doceavo lugar del Oeste, donde están con un 10-12.

Los Kings triunfaron como locales ante los Bulls y llegaron a un global de 13-9, siendo quintos de la Conferencia Oeste. Distinto es el caso de los Toros, que siguen tropezando, con un mal registro de 9-14 siendo doceavos del Este.

En Nueva York, los Knicks consiguieron una importante victoria ante los Cavaliers y llegan a un 11-13 en el décimo lugar de la Conferencia Este. En tanto, los de Cleveland quedaron con un 15-9 y siguen terceros en la misma clasificación.

También en NY, los Nets no pudieron ante la visita de los Celtics. Los de Brooklyn quedaron con un 13-12, en el octavo puesto del Este, mientras que los de Boston siguen liderando firmemente la tabla con un 19-5.

A career night for Jose Alvarado as he led the @PelicansNBA to the win!

Para la noche de este lunes 5 de diciembre, la cartelera de la NBA nos ofrece ocho partidos que mantendrán en alto la emoción de una competencia cada vez más reñida.

En Canadá, los Raptors recibirán a los Celtics y esperan frenar su impulso, para así incrementar su marca de 12-11 que los tiene séptimos en la Conferencia Este. Pero los de Massachusetts no pondrán las cosas fáciles.

Los Grizzlies se medirán ante los Heat como locales. Los de Tennessee quieren subir del cuarto puesto de la Conferencia Oeste, donde se ubican con un 14-9. Al frente, los miamenses quieren ir mejorando su 11-12 que los tiene noveno en el Este.

Más tarde, los Mavericks enfrentarán a los Suns en un atractivo juego para la Conferencia Oeste. Dallas está en el décimo lugar con un global de 11-11, mientras que Phoenix lidera la tabla con un buen registro de 16-7.

Cerrando la jornada, pasado la medianoche, los Warriors serán locales ante los Pacers. Los de la bahía se presentan sextos del Oeste con una marca de 13-11 que ha ido mejorando poco a poco. Los de Indiana llegan como sextos del Este, con un similar 12-11.

8 games on Monday night…

Watch them all on the NBA App starting at 7pm/et, and tune into NBA CrunchTime at 9pm/et in the US and Canada!

📲 https://t.co/l0hlhlmrQi pic.twitter.com/bsBknv1ty6

— NBA (@NBA) December 5, 2022