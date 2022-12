Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 2 de diciembre

Llega un nuevo fin de semana y la temporada regular 2022-23 de la NBA continúa en desarrollo con una nueva cartelera de partidos. También hay que revisar el resultado de la jornada anterior.

El Little Caesars Arena albergó el único duelo de la noche ente los Pistons y los Mavericks. Los de Michigan consiguieron una significativa victoria en casa. Aún siguen con un mal registro, ahora de 6-18, pero subieron a la penúltima posición de la Conferencia Este.

Por su parte, los texanos quedaron con números en su contra, llegando a un 10-11 con el que se ubican en el onceavo lugar de la Conferencia Oeste, intentando mejorar su situación e ir ascendiendo.

Resultado:

🔥 Bojan Bogdanovic was getting buckets in the @DetroitPistons OT win!@44Bojan: 30 PTS (71.4% FG), 4 REB, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/evrQ0R1I97

— NBA (@NBA) December 2, 2022