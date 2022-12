Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 1 de diciembre

Comienza el último mes del año con una temporada regular 2022-23 de la NBA que continúa con su apasionante desarrollo y que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para hoy. Además, hay varios resultados para revisar de la pasada noche de jueves.

En el TD Garden, los Celtics se impusieron con claridad ante los Heat. Con esto, los de Boston siguen firmes en lo más alto de la Conferencia Este gracias a su marca de 18-4. En tanto, los miamenses quedan onceavos en la misma clasificación con un 10-12.

Los Nets hicieron lo propio ante los Wizards en otro de los duelos que movió la tabla del Este. Los neoyorquinos inclinaron el global a su favor, con un 12-11 que los ubica octavos. Por su parte, los capitalinos cayeron al noveno puesto con un 11-11.

El Footprint Center fue el escenario para un nuevo triunfo de los Suns, esta vez ante los Bulls. Con su sexta victoria consecutiva, los de Arizona llegan a registro de 15-6 con el que lideran la Conferencia Oeste. Chicago no puede encontrar mejora y quedó con un 9-12 ocupando la doceava plaza del Este.

Cerrando la jornada, los Lakers volvieron a la victoria jugando ante los Trail Blazers. Como locales, los angelinos alcanzaron un 8-12 que pretenden mejorar para subir del lugar n°13 de la Conferencia Oeste. Los de Portland, en tanto, cayeron al onceavo puesto con un 11-11.

Para la noche de este jueves 1 de noviembre la cartelera de partidos de la NBA nos ofrece un único enfrentamiento. Aun así, el cruce promete seguir con las emociones de la competencia.

El Little Caesars Arena albergará el duelo de esta jornada ente los Pistons y los Mavericks. Los de Míchigan se presentan con un mal registro de 5-18, siendo últimos de la Conferencia Este y el equipo con peor global de la temporada.

Por su parte, los texanos llegan como octavos de la Conferencia Oeste, con una marca de 10-10 que esperan mejorar para sacar distancia de su más cercano perseguidor.

Horario:

Which team do you want to watch a player's warmup from ahead of tonight's @dallasmavs/@DetroitPistons action at 7pm/et on NBA TV? #NBAVote

— NBA (@NBA) December 1, 2022