Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 30 de noviembre

La acción de la temporada regular 2022-23 de la NBA sigue con un apasionante desarrollo y para este miércoles nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También hay que revisar los resultados de la pasada noche de martes.

En el American Airlines Center, los Mavericks derrotaron a los Warriors en un disputado juego. Con esto, los texanos alcanzan un global de 10-10, pero no suben del noveno puesto de la Conferencia Oeste. En tanto, los de la bahía quedan con un 11-11 siendo décimos de la misma tabla.

Los Trail Blazers cayeron ante la visita de los Clippers en otro juego que movió los puestos en el Oeste. Los de Oregón ahora aparecen en el séptimo lugar con un 11-10, mientras que los angelinos se mantienen quintos en la clasificación con una marca de 13-9.

Resultados:

🔥 Norman Powell DOMINATED Q4, going off for 22 PTS (7/9 FGM) to lead the @LAClippers to victory after being down as much as 18 points!@npowell2404: 32 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/BmtyBLdUBD

— NBA (@NBA) November 30, 2022