NBA: Luka Doncic logra un triple-doble de 41 puntos e iguala récord de Dirk Nowitzki

La pasada noche de martes en la NBA, los Mavericks triunfaron ante los Warriors con una gran actuación de Luka Doncic, que le permitió igualar un récord de Dirk Nowitzki.

El equipo de Dallas recibió a los vigentes campeones de la liga y disputaron un juego muy parejo que terminó 116 – 113 a su favor. Como era de esperarse, el ‘Niño Maravilla’ fue clave para conseguir la victoria.

Doncic aportó con 41 puntos, demostrando una vez más su capacidad ofensiva y dejando en claro que es fundamental dentro de la plantilla. Su juego ilusiona a los fanáticos y tiene maravillado a los seguidores del baloncesto.

Además, en este duelo ante Golden State, dio 12 asistencias y ganó 12 rebotes, logrando un espectacular triple-doble. También participó con 4 robos y 1 bloqueo.

Gracias a su 41+12+12, el esloveno igualó una marca dentro de la franquicia que había sido establecida por el alemán, y leyenda de los Mavericks, Dirk Nowitzki.

En sus 21 temporadas defendiendo a Dallas, la estrella alemana dejó una marca con su dorsal n°41 que fue retirada y hoy luce en lo alto del American Airlines Center. También con un gran juego ofensivo, es uno de los máximos referentes históricos de los ‘Mavs’.

Ahora, Nowitzki y Luka Doncic mantienen un récord como los jugadores con más más triples-dobles en la franquicia, escribiendo su nombre en los libros del club y también de la NBA.

De todas formas, hay que destacar la juventud del esloveno, quien a sus 23 años ya tiene números increíbles; lleva 230 partidos de trayectoria, mientras que Dirk se retiró con más de 1.500.

