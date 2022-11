Cartelera NBA: Revisa los partidos para este martes 29 de noviembre

La temporada regular de la NBA continúa en acción y para este martes nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados por revisar tras una intensa jornada de lunes.

En el TD Garden, los Celtics se impusieron cómodamente ante los Hornets. El equipo de Brooklyn quedó con un global de 11-11 ubicando la novena posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Charlotte quedan con un 6-15 y siguen en el puesto n°13 de la misma tabla.

Más tarde, los Jazz cayeron ante la visita de los Bulls. Los de Salt Lake City bajaron al noveno lugar de la Conferencia Oeste con un 12-10. En tanto, los de ‘Windy City’ alcanzan una marca de 9-11 siendo onceavos de la tabla Este.

Los Kings tampoco pudieron en casa y cayeron ante los Suns. Con esto, la franquicia de Sacramento está séptima en el Oeste con un 10-9, mientras que los de Arizona siguen liderando la clasificación con un récord de 14-6.

Cerrando la jornada, los Lakers fueron derrotados en un partido muy parejo contra los Pacers. Los angelinos quedaron con un registro de 7-12 y se mantienen en la plaza n°13 de la Conferencia Oeste. Indiana aumenta sus números a 12-8, pero siguen peleando en el cuarto puesto de la Conferencia Este.

Kristaps Porzingis went off for a career-high 41 points in the @WashWizards home win!

🦄 @kporzee: 41 PTS, 2 STL, 3 BLK pic.twitter.com/VRwwpdANcb

— NBA (@NBA) November 29, 2022