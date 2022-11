Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 28 de noviembre

Comienza una nueva semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA y para este lunes nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Además, la pasada jornada dominical dejó varios resultados para revisar.

En el Barclays Center, los Nets derrotaron sin mayor problemas a los Trail Blazers. Con este resultado, los locales alcanzaron un global de 10-11 que los tiene décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Portland quedaron con un 11-9 en la séptima posición del Oeste.

Los Timberwolves cayeron estrepitosamente ante la visita de los Warriors. Minnesota quedó con una marca de 10-10 y ocupan el décimo lugar de la Conferencia Oeste. Los de la bahía, en tanto, registran un 11-10 y están novenos en la misma tabla.

Más tarde, los Celtics sumaron su tercera victoria consecutiva, esta vez frente a los Wizards, lo que les permite seguir liderando el Este con un sólido 16-4. Los capitalinos cayeron al octavo puesto de la misma clasificación con un 10-10.

Cerrando la jornada, los Bucks se impusieron ante los Mavericks. Con esto, los de Milwaukee siguen firmes como escolta en el Este, siendo segundos con un 14-5. En tanto, Dallas sumó su cuarta derrota consecutiva, llegando a un mal récord de 9-10 que los tiene onceavos en la Conferencia Oeste.

Giannis dropped another 30 piece in the @Bucks win, marking his 4th straight game with 30+ PTS on at least 55% FGP!

🔥 @Giannis_An34: 30 PTS, 11 REB, 4 AST pic.twitter.com/Esda3AXzz5

— NBA (@NBA) November 28, 2022