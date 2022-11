Cartelera NBA: Revisa los partidos para este domingo 27 de noviembre

El desarrollo de la temporada regular 2022-23 de la NBA continúa en desarrollo y para este domingo nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados de la jornada sabatina para revisar.

Los Raptors se impusieron como locales ante los Mavericks. Toronto alcanzó un glocal de 10-9, pero continúan en la octava posición de la Conferencia Este. Por su parte, Dallas cayó al onceavo lugar del Oeste con un 9-9.

En el AT&T Center, los Spurs cayeron ante los Lakers y siguen empeorando, siendo penúltimos de la Conferencia Oeste con un 6-15. En tanto, los angelinos lograron su segundo triunfo fuera de casa, llegando a un registro de 7-11, ocupando la plaza n°13 de la misma clasificación.

Cerrando la jornada, los Suns derrotaron a los Jazz. Con este resultado, Phoenix incrementa su marca, llegando a un 13-6 liderando el Oeste. Utah quedó con un 12-10 en la octava posición de la misma tabla.

Resultados:

👑 @KingJames propelled the @Lakers to the win, dropping 23 points in the 2nd half on his way to a season-high 39 points! #LakeShow

🔥 39 PTS | 11 REB pic.twitter.com/Bl62cXJUa4

