Cartelera NBA: Revisa los partidos para este sábado 26 de noviembre

La NBA continúa en acción durante un nuevo fin de semana y para este sábado 26 de noviembre nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados para revisar de la jornada de viernes.

Los Pacers consiguieron una importante victoria ante los Nets. Con este resultado, los de Indiana alcanzan un global de 11-7 que los posiciona cuartos en la Conferencia. Los de Brooklyn aparecen décimos en la misma tabla con un 9-11.

En el Fiserv Forum, los Bucks derrotaron a los Cavaliers. La franquicia de Wisconsin sigue en la segunda posición del Este, ahora con un 13-5. Por su parte, los ‘Cavs’ quedaron por debajo con aún más diferencia, siendo terceros con un 12-7.

Los Celtics derrotaron cómodamente a los Kings y siguen sólidos en el primer lugar de la Conferencia Este con un récord de 15-4. En tanto, Sacramento, cae a la séptima posición de la Conferencia Oeste con un 10-8.

En el AT&T Center, los Lakers consiguieron su primera victoria como visita de esta temporada y lo hicieron ante los Spurs. A pesar de esto, los angelinos siguen con un mal registro de 6-11, en la plaza n°13 del Oeste. Pero San Antonio está aún más complicado, siendo penúltimos con un 6-14.

Jerami Grant WENT OFF for a career-high 44 PTS to lead the @trailblazers to the OT win at MSG!

Para este sábado, la cartelera de la NBA llega con cuatro nuevos partidos. Si bien es menor cantidad de lo visto anoche, la calidad y emoción sigue siendo la misma.

Abriendo la jornada, los Raptors recibirán a los Mavericks. Como los canadienses esperan mejorar su marca de 9-9 e ir subiendo del octavo puesto de la Conferencia Este. Pero Dallas no pondrá las cosas fáciles, ya que también luchan por incrementar su 9-8 que los ubica novenos del Oeste.

Más tarde, los Spurs volverán a jugar contra los Lakers, nuevamente como locales. Esta vez los texanos esperan celebrar en casa, aunque los angelinos siguen en búsqueda de importantes resultados.

El último de los partidos, y uno de los más atractivos, será entre los Suns y los Jazz. Phoenix se presenta como líder de la Conferencia Oeste con un global de 12-6. Utah llega como sexto de la misma tabla con un 12-9.

Horarios:

