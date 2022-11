Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 25 de noviembre

La NBA retoma el desarrollo de su temporada 2022-23 luego de un parón por el Día de Acción de Gracias y lo hace con una nutrida cartelera de siete partidos.

Tras los interesantes resultados que dejó la noche del miércoles 23 de noviembre, cada franquicia sigue luchando para mejorar su situación y conseguir los objetivos planteados.

En el Paycom Center, los Thunder se medirán ante los Bulls. Oklahoma espera aumentar su global de 7-11 que los tiene doceavos de la Conferencia Oeste. Pero Chicago quiere sumar una nueva victoria fuera de casa y mejorar su 8-10 que los ubica onceavos del Este.

Miami albergará el cruce entre los Heat y los Wizards. Los locales se presentan con un 8-11 en el puesto n°12 del Este, mientras que Washington llega como sexto de la misma tabla con un 10-8.

En el Fiserv Forum, los Bucks recibirán a los Cleveland en uno de los duelos más atractivos; son el segundo y el tercero de la Conferencia Este. Milwaukee tiene una marca de 12-5, mientras que Cleveland una de 12-6.

Los Celtics, líderes del Este, también jugarán en el mismo horario contra los Kings. La franquicia de Massachusetts está en lo más alto con un récord de 14-4. Pero hoy reciben a un equipo de Sacramento que lucha por mantenerse quinto de la Conferencia Oeste, donde están con un 10-7.

En Texas, los Spurs enfrentarán acomplejados Lakers. San Antonio no anda muy bien y están en el puesto n°13 del Oeste con un 6-13. Pero la situación es peor para los angelinos, penúltimos con un 5-11 y sin un triunfo como visita en lo que va de temporada.

Pasado la media noche, los Warriors serán locales ante los Jazz. Los Guerreros se presentan con un registro de 9-10, ocupando la onceava plaza del Oeste. Por su parte, Utah quiere incrementar su global de 12-8 que los tiene cuartos en la misma clasificación.

Conoce la cartelera de todos los partidos para esta noche de viernes en la NBA:

