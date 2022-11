NBA: Revisa los resultados de la jornada de miércoles y conoce las tablas de cada conferencia

Este jueves 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Norteamérica, por lo que hay un parón en el calendario de la NBA y da momento para revisar los últimos resultados y la situación de cada equipo.

La noche del miércoles 23 de noviembre se disputaron varios juegos. Uno de ellos terminó con un triunfo de los Celtics ante los Mavericks. Con esto, Boston sigue liderando cómodamente la Conferencia Este con un global de 14-4, mientras que Dallas ocupa la décima posición del Oeste con un 9-8.

A la misma hora, los Raptors cayeron como locales ante los Nets. El equipo canadiense ahora está con una marca de 9-9 ocupando el octavo lugar del Este. Por su parte, los de Brooklyn llegan a un 9-10, peleando por subir del décimo puesto de la misma tabla.

Los Bucks sufrieron un tropiezo ante la visita de los Bulls. La derrota de Milwaukee impide que puedan recortar distancias con el líder de la Conferencia Este, quedando con un 12-5 en el segundo puesto. En tanto, los Toros siguen onceavos con un registro de 8-10.

El último de los partidos fue un triunfo de los Warriors ante los Clippers. Golden State se fortalece en casa y sigue luchando para incrementar su global de 9-10 y subir de la plaza n°11 del Oeste. Los angelinos quedan con un 11-8 en la sexta posición de la misma clasificación.

✅ @_bigjayy_ (24 PTS, 13 REB) held down the boards.

✅ @dariusgarland22 (24 PTS, 12 AST) dished out the dimes.

✅ @spidadmitchell (34 PTS, 2 STL, 6 3PM) brought an extra serving of buckets.@cavs win! #LetEmKnow pic.twitter.com/gsEy6pK8qn

— NBA (@NBA) November 24, 2022