NBA: los Lakers vuelven a perder pese a la brillante actuación de Anthony Davis

Anthony Davis tuvo un gran rendimiento en el duelo de los Lakers ante los Suns en la reciente jornada de la NBA. Sin embargo, no fue suficiente para darle la victoria a su equipo.

El ala pívot angelino era el llamado a ser una de las grandes figuras de esta temporada regular. Luego de sufrir lesiones y pasar por diversos inconvenientes, era apuntado como la esperanza para este 2022-23.

Sin embargo, se ha notado una baja en su juego que mantiene desilusionados a los fanáticos. No tiene buenos números y no se desenvuelve de la mejor manera en la cancha.

Además, la situación de Los Ángeles no ayuda para que pueda ir mejorando, con un equipo sin muchos argumentos y que lucha contra los fantasmas de un nuevo año en crisis.

Pero en el reciente cruce ante Phoenix se vio una brillante actuación de Davis. Con la ausencia de LeBron James, algo por lo que precisamente necesitan de su buen rendimiento, finalmente pudo tomar las riendas.

Con 38 minutos en cancha, Anthony aportó con 37 puntos, ganó 21 rebotes, dio 2 asistencias, tuvo 5 bloqueos y 5 robos. Terminó con un 64.7% en tiros de campo, 93.8% en tiros libres y no registró triples (0/0).

Gracias a estos números exhibidos ante los siempre complicados Suns, surge un atisbo de esperanza entre los fanáticos de los “oro y púrpura” para que definitivamente asuma como un jugador clave y recupera su ritmo demostrado hace un par de años.

Además, este registro le permitió a ‘AD’ alcanzar alcanzar un récord histórico de la liga. Desde que se consideran oficialmente los rebotes (1973), nunca se había visto la combinación lograda por el jugador.

37 PTS

21 REB

5 STL

5 BLK

Anthony Davis was unbelievable again, posting his FOURTH 30+ point and 15+ rebound game in a row.

He becomes only the second Laker in history to record 35+ PTS, 20+ REB, and 5+ BLK in a game, joining Kareem Abdul-Jabbar (5 times). pic.twitter.com/ULDcw52YEP

— NBA (@NBA) November 23, 2022