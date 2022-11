Cartelera NBA: Revisa los partidos para este martes 22 de noviembre

La acción de la NBA no se detiene y para la jornada de este martes 22 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. Además, hay varios resultados para revisar que quedaron de la noche recién pasada.

El primero de los duelos terminó con un triunfo de los Cavaliers ante los Hawks como locales. Los de Ohio alcanzaron un global de 11-6 que los ubica en la tercera posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Atlanta descendieron al sexto lugar de la misma tabla con un 10-7.

En Luisiana, los Pelicans consiguieron una importante victoria ante los Warriors. Con este resultado, los de Nueva Orleans suben a la sexta plaza de la Conferencia Oeste con un 10-7. En tanto, los de la bahía vuelven a tropezar, quedando con una marca de 8-10 en la onceava posición.

Milwaukee albergó el cruce entre los Bucks y los Trail Blazers. Los de Wisconsin pudieron imponerse y recortar distancias con el líder de la Conferencia Este, ya que van segundos con un registro de 12-4. Trail Blazers quedó con un 10-7 y están octavos en el Oeste.

El United Center fue escenario de un atractivo enfrentamiento entre los Bulls y los Celtics. Los Toros, dueños de casa, lograron imponerse con claridad y ascender al onceavo lugar del Este con un 7-10. A pesar de la caída, Boston sigue liderando la tabla, aunque ahora con un 13-4.

Jalen Brunson balled out for a season-high 34 points in the @nyknicks W! #NewYorkForever

Para este martes, la cartelera de la NBA llega con cuatro atractivos partidos en cartelera. Si bien es una cantidad menor, la emoción seguirá en lo más alto.

El salto inicial lo darán los 76ers con los Nets. Los de Philadelphia serán locales e irán en búsqueda de mejorar su global de 8-8 que los tiene novenos en la Conferencia Este. Pero tendrán un duro desafío ante Brooklyn, su perseguidor directo, ocupando el décimo lugar con un 8-9.

En el FedExForum, los Grizzlies recibirán a los Kings. El equipo de Memphis se presenta en la séptima posición de la Conferencia Oeste con una marca de 10-7. Al frente tendrán a Sacramento, que llega con un 9-6 en la quinta posición de la misma tabla.

A medianoche, el último de los partidos, será entre los Suns y los Lakers. La franquicia de Arizona está en el segundo lugar de la clasificación Oeste con un 10-6 que esperan incrementar para recortar distancias con el líder. Por su parte, los angelinos llegan n°13 con un mal registro de 5-10.

Horarios:

Ben Simmons returns to Philly, the Kings seek 7 straight wins and more tonight on TNT and on the NBA App! 🔥https://t.co/HMzmcX9KHT pic.twitter.com/iqSLB6qJNp

— NBA (@NBA) November 22, 2022