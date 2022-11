Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 23 de noviembre

La temporada 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo y para este miércoles 23 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay interesantes resultados de la jornada anterior para revisar.

En el Wells Fargo Center, los 76ers se impusieron ante los Nets. Con esto, los de Filadelfia llegaron a un global de 9-8 y subieron a la séptima posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Brooklyn se mantienen décimos en la misma tabla, aunque ahora con un 9-8.

Los Grizzlies sufrieron una dura derrota ante los Kings. La franquicia de Tennessee descendió al noveno lugar de la Conferencia Oeste con un 10-8. En tanto, Sacramento dio un gran golpe como visitante, subiendo hasta la tercera posición del Oeste con un 10-6.

El último de los partidos, pasado la medianoche, los Lakers volvieron a tropezar, esta vez ante los Suns en calidad de visita. Así, los angelinos quedaron con un mal registro de 5-11, siendo penúltimos del Oeste. Para Phoenix las cosas van mejorando y ahora lideran la misma clasificación con un 11-6.

Resultados:

Para la noche de este miércoles, la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 12 partidos que mantendrán en alto la emoción de la mejor liga de básquetbol.

En el TD Garden, los Celtics se medirán ante los Mavericks. Los de Boston se presentan en el primer lugar de la Conferencia Este con un global de 13-4. Al frente tendrán a un equipo de Dallas que llega en la octava posición del Oeste con un 9-7.

A la misma hora, los Raptors recibirán a los Nets. Los canadienses esperan incrementar su 9-8 y seguir escalando en la tabla del Este. Pero hoy se cruzarán con una franquicia de Brooklyn que quiere mejorar su registro y posición, por lo que tendrán un duro reto.

Los Bucks se enfrentarán a los Bulls en otro juego de la Conferencia Este. Milwaukee ocupa la segunda plaza con un 12-4 e irán en búsqueda del triunfo que les permita recortar distancias con el líder. Por su parte, Chicago sigue en la lugar para salir del onceavo puesto y meterse en zona de play-in; de momento llevan un 7-10.

El último de los duelos será pasado la medianoche y enfrentará a los Warriors contra los Clippers. Los de San Francisco serán locales y esperan un triunfo para mejorar su 8-10 que los tiene en el lugar n°11 de la Conferencia Oeste. Pero no tendrán las cosas fáciles, ya que reciben a los angelinos que son cuartos con un 11-7.

