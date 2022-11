Cartelera NBA: Revisa los partidos para este lunes 21 de noviembre

Comienza una nueva semana en la temporada regular 2022-23 de la NBA y para este lunes 21 de noviembre nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados para revisar de la jornada anterior.

En el Barclays Center, los Nets consiguieron una importante victoria ante los Grizzlies. La franquicia neoyorquina quedó con un global de 8-9 y en la novena posición de la Conferencia Este. Por su parte, los ‘Osos’ ocupan el sexto lugar del Oeste con un 10-7.

A la misma hora, los Rockets cayeron ante la visita de los Warriors. Los de Housotn siguen colistas del Oeste, ahora con un mal registro de 3-14. Golden State, en tanto, va emparejando sus números, llegando a un 8-9 y ocupando la onceava plaza de la misma clasificación.

En uno de los partidos más atractivos de la Conferencia Este, los Cavaliers superaron cómodamente a los Heat. Los de Cleveland están en la cuarta posición del Este e intentarán seguir sumando para su 10-6 y pelear en lo más alto. Los miamenses viven algo opuesto, con un récord de 7-10 y ocupando el onceavo lugar de la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Lakers derrotaron a los Spurs en cancha y, gracias a esto, los superaron también en la clasificación del Oeste. Los angelinos suben hasta el n°13 con un 5-10, mientras que los texanos están n°14 con un 6-12.

🔥 @KlayThompson WENT WILD in the @warriors road win!

Para este lunes 21 de noviembre, la NBA llega con una cartelera de ocho atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción de la competencia de cara a nueva semana.

Los Cavaliers volverán a la cancha, esta vez para recibir a los Hawks en uno de los cruces más significativos para la Conferencia Este; se enfrentan el tercero con el cuarto. Atlanta buscará mejorar su global de 10-6 y sacarle ventaja a los de Cleveland.

En Luisiana, los Pelicans se medirán ante los Warriors que vienen de una gran victoria. Nueva Orleans intentará sumar a su global de 9-7 y subir del octavo lugar del Oeste.

A la misma hora, los Bucks recibirán a los Trail Blazers. El equipo de Milwaukee se presenta como segundo de la Conferencia Este con una marca de 11-4. Por su parte, los de Portland llegan terceros del Oeste con un 10-6.

En el United Center, los Bulls se enfrentarán a los Celtics en una dura prueba. Los Toros quieren mejorar su récord de 6-10 que los mantiene doceavos del Este. Pero al frente tendrán a una escuadra de Boston que llega como sólido líder de esta tabla con un 13-3.

The Celtics seek 10 straight wins, the Warriors battle the Pelicans and more tonight on NBA TV and the NBA App!

➡️ https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/DKSrLnw5a3

— NBA (@NBA) November 21, 2022