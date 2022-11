Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 18 de noviembre

La NBA se mantiene con la adrenalina en alto y para esta noche de viernes nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. También hay algunos interesantes resultados para revisar que dejó la jornada de jueves.

Uno de los duelos más atractivos fue el de los Trail Blazers contra los Nets. Los de Oregón no pudieron ganar en casa y quedaron con un global de 10-5, aunque siguen liderando la Conferencia Oeste. Por su parte, los neoyorquinos consiguieron una importante victoria que les permitió llegar a un 7-9 y subir al onceavo lugar del Este.

En California, los King lograron imponerse como locales ante los Spurs. El equipo de Sacramento consiguió un cómodo resultado con el que llegan a una marca de 8-6 y se ubican octavos en el Oeste. En tanto, los texanos se mantienen en el puesto n°13 de la misma tabla con un 6-10.

Resultados:

Para la noche de este viernes, la NBA llega con una nutrida cartelera de 11 partidos para comenzar un nuevo fin de semana de la temporada regular 2022-23 lleno de básquetbol.

El Wells Fargo Center albergará uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, con los 76ers y los Bucks como protagonistas. La franquicia de Pensilvania está en la novena posición de la Conferencia Este y buscará inclinar su global de 7-7 a su favor. En tanto, los de Milwaukee, segundos en la misma tabla con un 11-3, esperan recortar distancia con los líderes.

Más tarde, en Luisiana, los Pelicans recibirán a los Celtics. New Orleans se presenta como quinto de la Conferencia Oeste con un 9-6, mientras que Boston llega como primero del Este con un 12-3.

Uno de los duelos pasado la medianoche será entre los Warriors y los Knicks. Los Guerreros intentan mejorar su juego que los mantiene doceavos del Oeste con una marca de 6-9. Pero tendrán un importante desafío al enfrentarse a los neoyorquinos que son octavos del Este con un 8-7.

Cerrando la jornada, los Lakers recibirán a los Pistons en un duelo de necesitados. Los angelinos no logran salir de su crisis y son penúltimos de la Conferencia Oeste con una marca de 3-10. Un poco peor llegan los de Detroit, últimos del Este con un 3-13.

