Cartelera NBA: Revisa los partidos para este jueves 17 de noviembre

La acción de la NBA continúa a un gran nivel y para este jueves nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados para revisar de la jornada anterior.

En Georgia, los Hawks cayeron ante la visita de los Celtics. Los de Atlanta fueron ampliamente superados, pero de igual manera mantienen su tercer puesto en la Conferencia Este con un global de 9-6. Por su parte, los de Boston incrementaron a un 12-3 y siguen sólidos liderando la tabla.

Los Pelicans consiguieron un relevante triunfo ante los Bulls y siguen subiendo. Ahora, los de Nueva Orleans ocupan la quinta plaza de la Conferencia Oeste con un 9-6. En tanto, los Toros sumaron su tercera derrota consecutiva, aunque se mantienen onceavos del Este con un 6-9.

En Wisconsin, los Bucks volvieron al triunfo, esta vez tras derrotar a los Cavaliers en uno de los duelos que prometía bastante. Con este resultado, Milwaukee se mantiene segundo del Este con un 11-3, mientras que Cleveland es cuarto en la misma tabla con una marca de 8-6.

El último partido de la fecha marcó una nueva derrota como visita para los Warriors, esta vez ante los Suns. Los vigentes campeones no logran plasmar un gran juego, son doceavos del Oeste con un registro de 6-9. En tanto, los de Arizona se ubican en el segundo lugar de la misma clasificación con un 9-5.

SGA followed up his back-to-back 37-point games with 42 points and a game-winner in the @okcthunder W! #ThunderUp

Para la noche de este jueves 17 de noviembre la cartelera de la NBA llega con tres nuevos partidos, todos pasados la medianoche. Si bien es menos cantidad, la calidad del juego promete ser igual de emocionante.

El Moda Center albergará el cruce entre los Trail Blazers contra los Nets. El equipo de Portland se presenta como líder de la Conferencia Oeste con un global de 10-4 que esperan incrementar. Brooklyn llegará con la intención de mejorar su 6-9 que los ubica doceavos del Este.

A la misma hora, los Kings recibirán a los Spurs. La franquicia de California quiere seguir escalando y si aumenta su registro de 7-6 podrían aspirar a subir del octavo lugar del Oeste. Al frente tendrán a los texanos que darán todo para salir del puesto n°13 en la misma tabla, donde se ubican con un récord de 6-9.

