NBA: Los Warriors sufrieron una dura derrota ante los Suns

La pasada noche de miércoles se vivió una intensa jornada de la NBA, con el enfrentamiento de los Warriors y los Suns como uno de los más atractivos. El resultado dejó mucho para hablar con una nueva derrota de los Guerreros.

El equipo de San Francisco se vio ampliamente superado y solamente ganó el último cuarto (36 – 33; 36 – 32; 31 – 24 y 27 – 30). Así el marcador final resultó 130 – 119 a favor de Phoenix.

Cameron Payne lideró a los suyos a la victoria con 29 puntos, mientras que Devin Booker aportó con 27 unidades. Por parte de Golde State, Stephen Curry sobresalió con 50 tantos, siendo el máximo anotador de la noche.

A pesar de esta gran actuación del ‘Chef’, los de la bahía no pudieron quedarse con una victoria que hubiera sido muy significativa. Por ahora, ‘GSW‘ no logra mejorar el ritmo y se encuentra en malas posiciones.

Stephen Curry put on a SCORING CLINIC tonight, putting up a 50 BALL on 60.7% shooting and knocking down 7 triples!

💦 @StephenCurry30: 50 PTS, 9 REB, 6 AST, 7 3PM pic.twitter.com/0of1hi56dI

— NBA (@NBA) November 17, 2022