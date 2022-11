Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 16 de noviembre

La NBA no se detiene y continúa con su alto nivel de esta temporada regular 2022-23 que llega con una nueva cartelera de intensos partidos para este miércoles. También hay importantes resultados para revisar que nos dejó la jornada de martes.

En el Smoothie King Center, los Pelicans consiguieron una significativa victoria ante los Grizzlies. New Orleans alcanzó una marca de 8-6 que les permitió subir al séptimo lugar de la Conferencia Oeste. Memphis, en tanto, quedó con un 9-6 en la sexta posición de la misma tabla.

Salt Lake City albergó el cruce entre los Jazz y los Knicks. Los locales no pudieron hacerse fuerte en casa y sumaron su tercera derrota consecutiva, quedando con un 10-6 en la tercera plaza del Oeste. En tanto, los neoyorquinos sumaron un 7-7 con el que se ubican séptimos en la Conferencia Este.

Uno de los duelos que dejó mucho de qué hablar fue entre los Kings y los Nets. La franquicia de California triunfó por una abultada diferencia que les permitió inclinar su registró a favor, quedando en 7-6 siendo octavos del Oeste. Por su parte, los de Brooklyn siguen en un momento que genera muchas dudas, siendo doceavos del Este con un 6-9.

Para este miércoles, la NBA nos ofrece una nutrida cartelera que contempla 10 atractivos partidos que mantendrán la competencia al rojo vivo. Es importante consignar que dos de ellos serán pasado las 00:00 horas.

El State Farm Arena albergará un interesante juego, con importantes implicancias para la Conferencia Este, protagonizado por los Hawks y los Celtics. Atlanta ocupa el tercer lugar con un récord de 9-5, mientras que Boston llega con un sólido 11-3 liderando la tabla.

Los Pelicans volverán a la cancha, esta vez para recibir a los Bulls, quienes luchan para meterse a la zona de clasificación a play-in, ya que por ahora son onceavos en la tabla Este con un 6-8.

En Wisconsin se dará uno de los duelos más atractivos de la noche, con los Bucks recibiendo a los Cavaliers. Milwaukee espera recuperar el liderato del Este, para eso debe mejorar aún más su buen 10-3. Pero el desafío no será fácil, ya que se medirán ante un equipo de Atlanta que llega como tercero de la misma tabla con un 9-5.

Uno de los últimos partidos será entre los Suns y los Warriors, otro gran juego, pero que cruza a equipos en escenarios distintos de la Conferencia Oeste. Phoenix se presenta con un global de 8-5 en la cuarta posición, mientras que Golden State llega como onceavo con un 6-8.

The East's top 4 teams face each other, the Warriors head back to Phoenix, and more during tonight's 10-game slate 🔥

Watch on ESPN / NBA Apphttps://t.co/HMzmcXqNJT pic.twitter.com/4OQwqLtHV5

— NBA (@NBA) November 16, 2022