NBA: Luka Doncic sigue imparable y pisa fuerte para ser el MVP

En la pasada noche de martes de la NBA, los Mavericks triunfaron ante los Clippers en un disputado partido en el que Luka Doncic fue fundamental, una vez más.

Dallas recibió a los angelinos en el American Airlines Center en un atractivo enfrentamiento que no estuvo exento de complicaciones para los locales.

Los texanos se impusieron con claridad en los dos primeros cuartos (30 – 15 y 24 – 17), pero en la segunda mitad se vieron superados (15 – 33 y 34 – 36). En definitiva, consiguieron terminar por arriba en el ajustado marcador final de 103 – 101.

Luka lideró a los suyos con 35 puntos y fue el máximo anotador del encuentro. Además, anotó el triple decisivo que significó la victoria. También aportó con 11 rebotes y 5 asistencias.

Gracias a otra noche en un gran nivel, el esloveno firmó su vigesimoquinto partido con al menos 35 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en su carrera.

Con esto, la máxima figura de los Dallas Mavericks se convirtió en el tercer jugador en la historia de la liga, de 25 años o menos, en conseguir estas cifras. Se ubica junto a Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar.

En lo que va de esta temporada regular 2022-23 de la NBA, Luka Doncic, de 23 años, ha disputado los 13 duelos con su equipo y promedia 34.4 puntos por partido, 8.8 rebotes y 7.8 asistencias. Respecto a sus estadísticas, tiene un 49.7% en tiros de campo, 29.1% en triples y un 76.7% en tiros libres.

What a night for LUKA in the @DallasMavs W

35 PTS

11 REB

5 AST

3 STL pic.twitter.com/hktqF4Ohpl

— NBA (@NBA) November 16, 2022