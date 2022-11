Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 15 de noviembre

La acción de la NBA continúa a un gran nivel y para este martes 15 de noviembre llega con una cartelera de interesantes partidos. Además, hay varios resultados para revisar de la jornada anterior que aumentan la competitividad.

En el FTX Arena, los Heat se quedaron con una gran victoria ante los Suns, definiendo todo en los últimos minutos. Los miamenses pudieron subir al noveno lugar de la Conferencia Este con un global de 7-7. Por su parte, Phoenix cayó al quinto puesto del Oeste con un 8-5.

Los Celtics consiguieron su séptima victoria consecutiva, esta vez tras derrotar a los Thunder. Con esto, Boston alcanzó un sólido 11-3 con el que lideran la tabla Este. Oklahoma, en tanto, registra un 6-8, lo que los tiene como n°13 del Oeste.

En Wisconsin, los Bucks cayeron ante la visita de los Hawks. Los de Milwaukee bajaron a la segunda plaza de la clasificación Este con una marca de 10-3. Por su parte, el equipo de Atlanta suma un récord de 9-5, manteniéndose terceros.

Cerrando la jornada, el último de los duelos terminó con un abultado triunfo de los Warriors ante los Spurs. Los Guerreros sumaron una nueva victoria y siguen intentando mejorar su 6-8 que los ubica décimos del Oeste. San Antonio no encuentra mejora y también llevan un 6-8, aunque son doceavos de la misma clasificación.

🔥 @Bam1of1 (30 PTS, 10 REB) dropped a 30-point double-double to lead the @MiamiHEAT to victory! #HEATCulture pic.twitter.com/ipnixg3E7Y

— NBA (@NBA) November 15, 2022