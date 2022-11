Durante la jornada del pasado lunes 14 de noviembre, los Celtics consiguieron una nueva victoria con la que se posicionan como el mejor equipo en lo que va de esta temporada regular 2022-23 de la NBA.

El equipo de Boston recibió a los Oklahoma City Thunder y se quedó con el triunfo. De igual manera, fue un partido trabajado, no exento de complicaciones. En la primera mitad quedaron por debajo (32 – 35, 30 – 34), pero después del descanso revirtieron la situación (27 – 27, 37 – 26).

El marcador final quedó 126 – 122 a favor de los de Massachusetts. Jayson Tatum lideró a los suyos con 27 puntos, seguido de Jaylen Brown con 26 y Marcus Smart con 22. Aun así, hay que destacar que Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador con 37 puntos, aunque no fue suficiente para ‘OKC’.

Con este resultado, Boston alcanzó una marca de 11-3 con la que lideran la Conferencia Este, sobrepasando a los Bucks que hasta ahora eran los punteros.

Los de Milwaukee cayeron ante la visita de Atlanta Hawks, quedando con un global de 10-3 y bajando al segundo puesto de la clasificación, algo que celebran en el TD Garden.

Además, la franquicia de Boston consiguió su séptima victoria consecutiva y en sus últimos 10 partidos llevan un sólido 8-2. Respecto a sus únicas tres derrotas, estas fueron dos ante los Cavaliers (como visita y como local) y con los Bulls, fuera de casa.

De esta manera, los Celtics no solo encabezan la tabla del Este, ya que también se alzan como el mejor equipo en lo que va de esta temporada regular 2022-23 de la NBA.

Si se observa la clasificación del Oeste, el primer lugar lo ocupan los Trail Blazers con un 9-4, misma marca del segundo, los Nuggets. En tanto, la tercera posición es de los Jazz con un 10-5.

The NBA Standings after Monday night's action!

For more, download the NBA App

🏀 https://t.co/6FlAli0aPP pic.twitter.com/lquwTRajjv

— NBA (@NBA) November 15, 2022