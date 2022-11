Cartelera NBA: Revisa los partidos para este lunes 14 de noviembre

Comienza una nueva semana y desde la NBA nos ofrecen una nueva cartelera de partidos que mantendrán en alto la emoción de la noche. Además, hay varios resultados para revisar de la pasada jornada dominical.

En el Wells Fargo Center, los 76ers consiguieron una importante victoria ante los Jazz que les permitió subir a la sexta posición del Este con un 7-7. En tanto, los de Utah cayeron al cuarto lugar del Oeste con un 10-5.

Los Bulls sufrieron su segunda derrota consecutiva, esta vez con los Nuggets. La franquicia de Illinois quedó con un global de 6-8 en la onceava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Colorado siguen en ascenso y quedaron segundos en el Oeste con un 9-4.

Más tarde, los Kings dieron un gran golpe venciendo a los Warriors. Con esto, Sacramento logró emparejar su marca a un 6-6, ubicados en la novena plaza de la tabla Oeste. Golden State sigue acomplejado y registra un mal 5-8 que los tiene n°13.

El último de los duelos fue entre los Lakers y los Nets. Los angelinos volvieron a ganar después de cinco partidos, pero siguen en una crisis que los tiene penúltimos en la clasificación Oeste con un 3-10. Brooklyn, en tanto, volvió a tropezar y su realidad no es mucho menor, ya que están doceavos del Este con un 6-8.

🔥 @dariusgarland22 went wild in the second half dropping 32 PTS to put up the first 50+ point game of the season!

51 PTS (career high), 6 AST, 10 3PM (career high) pic.twitter.com/V4FpVfDK1D

— NBA (@NBA) November 14, 2022