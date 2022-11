NBA: Joel Embiid hace historia anotando 59 puntos

En la pasada jornada dominical de la NBA, los 76ers se enfrentaron a los Jazz en un partido que tuvo como gran figura a Joel Embiid, quien alcanzó un récord gracias a su capacidad anotadora.

Los de Filadelfia consiguieron un importante triunfo como local que les permitió llegar a un global de 7-7 con el que escalaron al sexto lugar de la Conferencia Este.

No se trataba de un juego fácil, ya que Utah llegaba con buenos números liderando el Oeste. Durante el encuentro, los visitantes se impusieron en los dos primeros cuartos (26 – 30 y 25 – 27), pero en la segunda mita, los ‘Sixers’ pudieron revertir la situación (27 – 20 y 27 – 20).

Para el final, el marcador quedó 105 – 98 a favor de Philadelphia. El gran artífice de esta victoria fue Embiid, quien lideró a su equipo en el aspecto ofensivo y fue el máximo anotador de la noche con 59 puntos.

Lo más destacado de esta gran actuación de Joel es que 26 puntos los anotó en el último cuarto, dejando clave su incidencia para ganar. Además, el pívot de los 76ers ganó 11 rebotes, dio 8 asistencias e hizo 7 tapones.

En relación con las estadísticas y números detallados de su rendimiento ante los Jazz, obtuvo un 19/28 (67.9%) en tiros de campo, 1/5 (20%) en triples y un 20/24 (83.3%) en tiros libres.

Otro aspecto para tener en cuenta y que ratifica su gran eficacia, es que en 24 horas acumula 101 puntos. Esto, ya que en el duelo ante Atlanta Hakws anotó 42pts.

Joel Embiid followed up his 42-point performance last night with 59 points and a MASSIVE stat line! #BrotherlyLove@JoelEmbiid: 59 PTS (26 PTS in Q4), 11 REB, 8 AST, 7 BLK pic.twitter.com/7bar9acnG4

— NBA (@NBA) November 14, 2022