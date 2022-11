Cartelera NBA: Revisa los partidos para este domingo 13 de noviembre

La NBA no se detiene y para este domingo nos ofrece una nueva y atractiva cartelera de partidos para cerrar un nuevo fin de semana. También hay que revisar algunos resultados de la jornada sabatina.

En el Crypto.com Arena los Clippers cayeron ante la visita de los Nets. Los angelinos cayeron al octavo lugar de la Conferencia Oeste con un global de 7-6. En tanto, los de Brooklyn siguen sumando y alcanzaron 6-7, aunque son onceavos del Este.

Más tarde, los Wizards dieron un gran golpe venciendo a los Jazz. Los capitalinos lograron un 7-6 y subieron al quinto puesto de la tabla Este. Por su parte, los de Utah quedaron con una marca de 10-4 y siguen liderando el Oeste.

En el Wells Fargo Center, los 76ers vencieron a los Hawks y escalaron al noveno lugar de la clasificación Este con un 6-7. Los de Atlanta, por su parte, bajaron al acuarta posición de la misma tabla, con un récord de 8-5.

Luka Doncic made more history logging his 4th career 40+point triple-double as he powered the @dallasmavs to the W! #MFFL@luka7doncic: 42 PTS, 13 REB, 10 AST, 2 STL pic.twitter.com/RsNkbPIcEP

— NBA (@NBA) November 13, 2022