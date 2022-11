Cartelera NBA: Revisa los partidos para este sábado 12 de noviembre

La acción de la NBA continúa con el emocionante desarrollo de su temporada regular 2022-23 que para este sábado llega con una nueva cartelera de partidos. Además, hay varios resultados que revisar de la pasada jornada de viernes.

En uno de los primeros duelos, los Celtics se impusieron con claridad ante los Nuggets. Los de Boston pudieron ascender al segundo lugar de la Conferencia Este con un global de 9-3. En tanto, los de Denver cayeron a la quinta posición del Oeste con un 8-4.

Los Spurs salieron victoriosos de complejo cruce ante los Bucks. Así, los texanos quedan con un registro de 6-7 y son novenos de la tabla Oeste. Milwaukee sufrió su segunda derrota en lo que va de temporada pero siguen liderando el Este con un 10-2.

Pasado la media noche, los Warriors le ganaron a los Cavaliers y consiguieron una importante victoria que venían buscando hace varios juegos. Con esto, los de la bahía llegan a una marca de 7-5 que los posiciona onceavos de la Conferencia Oeste. Por su parte, los de Cleveland cayeron al cuarto puesto del Este con un 8-4.

Cerrando la jornada, los Lakers sumaron su cuarta derrota consecutiva, esta vez con los Kings, y siguen penúltimos con un mal récord de 2-10. Los de Sacramento, en tanto, lograron meterse en el décimo puesto de la clasificación del Oeste con un 5-6.

Jayson Tatum logged his 3rd straight game with 30+ points as he led the @celtics to the win! #BleedGreen

☘ @jaytatum0: 34 PTS, 8 REB, 5 AST pic.twitter.com/ecXzTtQCBW

