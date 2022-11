Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 11 de noviembre

Llega un nuevo fin de semana y para la jornada de este viernes 11 de noviembre la NBA nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados que revisar correspondientes al pasado jueves.

En el State Farm Arena, los Hawks derrotaron a los 76ers en un juego atractivo para la Conferencia Este. Los de Atlanta quedaron con un global de 8-4 con el que se posicionan cuartos. En tanto, Philadelphia ocupa el doceavo lugar con un 5-7.

Más tarde, los Heat vencieron a los Hornets en el tiempo de prórroga. La franquicia de Florida consiguió un nuevo triunfo y llega a un 5-7 que los hizo subir a la onceava posición del Este. Con la derrota, los de Carolina del Norte siguen en un mal momento, siendo últimos de la misma tabla con un 3-10.

Los Pelicans cayeron ante la visita de los Trail Blazers, lo que los deja con un 6-6 en el octavo lugar del Oeste. Por su parte, los de Portland llegan a una marca de 9-3, siendo segundos en la clasificación.

Resultados:

Kuz lit it up in the @WashWizards victory! @kylekuzma : 36 PTS, 11 REB, 6 AST, 5 3PM pic.twitter.com/TtkLZ745Ju

Para comenzar el fin de semana de la mejor manera, la NBA nos ofrece una nueva cartelera con 8 partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

Uno de los enfrentamientos que abrirá la fecha será entre los Celtics y los Nuggets. Los de Boston se presentan como terceros de la Conferencia Este con un récord de 8-3. Por su parte, los de Denver llegan en la cuarta posición del Oeste con un 8-3.

Más tarde, los Grizzlies recibirán a los Timberwolves en un atractivo cruce de la Conferencia Oeste. Memphis quiere imponerse en casa para incrementar su 8-4 y escalar del quinto puesto. Pero los de Minnesota no pondrán las cosas fáciles, ya que darán todo para mejorar su 5-7 que los tiene décimos.

En Chase Center albergará el partido entre los Warriors y los Cavaliers. Los de la bahía buscarán una mejora para su global de 4-7 que los tiene n°12 en el oeste. Sin embargo, el desafío será duro, ya que se miden ante un equipo de Ohio que llega segundo del Este con un 8-3.

El último de los duelos será entre los Lakers y los Kings. Los angelinos viven una crisis que los ubica penúltimos de la tabla Oeste con un 2-9 y sin ver mejora. En tanto, los de Sacramento han ido emparejando su registro, llegando a un 4-6 en la onceava plaza de la misma clasificación.

Friday night hoops!

▪️ Jokic, 8-3 Nuggets visit Tatum, 8-3 Celtics

▪️ Timberwolves/Grizzlies rematch of last year's thrilling postseason series

▪️ Spida (38 PTS last game), Steph (47 PTS last game) face off in Cavs/Dubs

📺: NBA TV, ESPN

📲: NBA App

➡️ https://t.co/fC7klIK7gr pic.twitter.com/affhHLqDMB

— NBA (@NBA) November 11, 2022