Cartelera NBA: Revisa los partidos para este jueves 10 de noviembre

La NBA continúa con la acción de su temporada regular 2022-23 y una competencia cada vez más intensa que para este jueves llega con una nueva cartelera de partidos. Tras la jornada de miércoles, hay varios resultados que revisar y tener en cuenta.

El Barclays Center albergó un nuevo clásico de Nueva York, con los Nets venciendo a los Knicks. Así, los de Brooklyn alcanzaron un récord de 5-7 que los ubica en la onceava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los visitantes quedaron con un 5-6 en la séptima posición.

Durante la, los líderes de cada tabla tuvieron sus respectivos duelos. Los Bucks, triunfaron ante los Thunder en un juego ajustado que se definió en la segunda prórroga. Con esto, Milwaukee sigue en lo alto con un 10-1. Los Jazz hicieron lo propio con los Hawks y se mantienen primeros en el Oeste con un 10-3.

Cerrando la jornada, los Lakers volvieron a caer, esta vez en el clásico angelino ante los Clippers. Los oro y púrpura siguen en crisis y son penúltimos del Oeste con un 2-9. En tanto, los dirigidos por Tyronn Lue son séptimos con un 7-5.

Jevon Carter was AMAZING in the @Bucks double-OT win, dropping a career-high 36 PTS to go with his career-high 12 dimes! #FearTheDeer @nextlevel_03 : 36 PTS, 4 REB, 12 AST, 5 3PM pic.twitter.com/aQ1sSBd6u1

Para la noche de este jueves 10 de noviembre, la NBA llega con una cartelera de cuatro partidos muy atractivos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

El FTX Arena albergará el cruce entre los Heat y los Hornets. La franquicia de Miami buscará una victoria para mejorar su global de 4-7 que los ubica en la doceava posición de la Conferencia Este. Al frente tendrán a un equipo de Charlotte que llega aún más necesitado, con un 3-9 y siendo últimos en la misma tabla.

Más tarde, los Pelicans recibirán a los Trail Blazers en un interesante partido para la Conferencia Oeste. New Orlean se presenta con un 6-5 y pretenden ampliar la marca que los tiene octavos. Pero Portland no pondrá las cosas fáciles, ya que quieren mejorar su 8-3 con el que son segundos y poder recortar distancias.

Horarios:

Dame and CJ face off for the first time to headline a 4-game night! 🔥

▪️ Luka (34.8 PPG), Mavs face WAS

▪️ 5 players averaging 22+ PPG in PHI/ATL

▪️ 5 players averaging 19+ PPG in POR/NOP pic.twitter.com/HmbjKl4d1r

— NBA (@NBA) November 10, 2022