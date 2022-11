De mal en peor para los Lakers: LeBron James se lesiona y sufrieron una nueva derrota

En la pasada jornada de miércoles en la NBA, los Lakers se enfrentaron con su rival citadino, los Clippers, sufriendo una nueva derrota y además se le suma una lesión de LeBron James.

Los dirigidos por Darvin Hamno encuentran la forma de mejorar su juego y siguen sumando malos resultados en esta temporada regular 2022-23.

Actualmente, llevan una marca de 2-9 que los posiciona penúltimos de la Conferencia Oeste, superando únicamente a Houston Rockets (2-10). Por encima tienen a los Thunder, aunque más distante, con un 4-7.

Las únicas dos victorias que ha conseguido el equipo angelino fueron ante los también acomplejados Warriors como visitantes y ante los Pelicans como locales. Lo demás, todo derrota.

Anoche, el desafío era el clásico de los Ángeles, enfrentando a los Clippers que se presentaban con un global de 6-5 en el séptimo lugar de la tabla. A pesar de que a ratos los Lakers estuvieron peleando en el resultado, y se impusieron en el segundo cuarto (16 – 31), no pudieron ganar el partido.

LeBron James fue el máximo anotador de la noche con 30 puntos, mientras que Anthony Davis anotó 21 y Russell Westbrook aportó con 14. Pero no fue suficiente para llegar a la victoria.

Por parte de los Clippers, Paul George lideró la ofensiva con 29 puntos. De esta manera, el marcador final fue de 114 – 101 a favor de los dirigidos por Tyronn Lue, quienes hicieron de locales en el Crypto.com Arena.

Nueva complicación de Los Ángeles

Si bien esta nueva derrota de los Lakers es un golpe duro, hay un caso particular que agudiza la crisis, la lesión de LeBron James. Esta se presentó durante el encuentro, lo que obligó al jugador a abandonar la cancha.

En la conferencia de prensa postpartido, el ‘King’ detalló que sintió “un espasmo en la ingle“. Si bien asegura no haberse exigido ni realizar algo extenuante, esa molestia repentina le impidió seguir en buena forma.

De todas formas, hay que recordar que ‘Bron’ ya venía lidiando con problemas en su pierna izquierda, razón por la que no jugó ante Utah Jazz.

James agregó que “nunca me preocupa encontrar el ritmo en mi juego, porque hago el trabajo y la preparación todos los días. Tampoco me preocupa mi cuerpo porque hago el trabajo requerido. Mi cuerpo me hará saber cuando sea tiempo de irme y estaré listo”.

Ahora, el jugador estrella de Los Ángeles Lakers será sometido a estudios y exámenes para ver la gravedad de la situación y si amerita un plazo de recuperación.