Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 9 de noviembre

La acción de la NBA se reanuda este miércoles 9 de noviembre luego de una jornada de descanso y llega con una nutrida cartelera de 13 partidos, dos de ellos pasado la medianoche.

Todo comenzará desde temprano con el cruce entre los Magic y los Mavericks. El equipo de Orlando buscará mejorar su 2-9 que lo mantiene último en la Conferencia Este. Por su parte, Dallas llega con un global de 6-3, siendo quintos del Oeste.

Durante la noche también jugarán los líderes de cada tabla. Los Jazz recibirán a los Hawks en un atractivo enfrentamiento; Utah es líder del Oeste con un 9-3 y Atlanta es cuarto en el Este con un 7-3. En tanto, los Bucks recibirán a los Thunder; Milwaukee está en lo más alto de la Conferencia Este con un 9-1 y Oklahoma onceavo del Oeste con un 4-6.

El Barclays Center albergará el clásico de Nueva York de los Nets contra los Knicks. Los de Brooklyn se presentan en el lugar n°11 con una marca de 4-7, mientras que los visitantes llegan séptimos con un 5-5.

Más tarde, los Timberwolves recibirán a los Suns en otro de los duelos atractivos del lado Oeste. La franquicia de Arizona está segunda con un 7-3 y esperan recortar distancia con los punteros. Pero los de Minneapolis buscarán un triunfo para mejorar su registro de 5-6 con el que están décimos.

Uno de los partidos a medianoche será otro clásico, el de Los Ángeles. Los Clippers harán de locales ante los Lakers. Los dueños de casa son séptimos con un 6-5, mientras que los oro y púrpura son penúltimos con un 2-8.

26 TEAMS in action tonight… which game are you most excited to see?

📺 ESPN

📲 NBA App

➡️ https://t.co/fC7klIK7gr pic.twitter.com/Lf9cgRH76C

— NBA (@NBA) November 9, 2022