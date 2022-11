Cartelera NBA: Revisa los partidos para este lunes 7 de noviembre

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular 2022-23, que está cada vez más interesante y que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este lunes. Los equipos se esfuerzan para posicionarse de la mejor manera, fecha tras fecha, y luego de la jornada dominical, hay varios resultados que revisar.

En uno de los duelos más llamativos, los Lakers cayeron ante la visita de los Cavaliers y quedaron con un mal registro de 2-7, siendo penúltimos de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Cleveland sumaron su octava victoria consecutiva, llegando a un 8-1 en la segunda posición del Este.

Más tarde, los Raptors derrotaron a los Bulls. Los canadienses se hicieron fuertes como locales y consiguieron un 6-4 en su global, lo que los ubica quintos en el Este. Por su parte, los Toros son sextos en la misma tabla, con un 5-6.

Cerrando la programación, pasado la medianoche, los Clippers fueron superados por los Jazz. Los angelinos quedaron con un 5-5 ocupando el octavo lugar del Oeste. Utah sigue firme y pelea en lo alto de la misma clasificación, siendo segundos con un 8-3.

Para iniciar la semana de la mejor manera, la NBA nos ofrece una cartelera de día lunes con 15 partidos, manteniendo la emoción de la liga en lo más alto. Tres de estos serán disputados pasado la medianoche (hora de Chile).

En el Wells Fargo Center, los 76ers recibirán a los siempre complicados Suns. Los de Filadelfia buscarán mejorar su marca de 4-6 que los ubica onceavos en la Conferencia Este. Pero al frente tendrán a un equipo de Arizona que llega con un firme 7-2, liderando el Oeste.

Los Bucks se medirán ante los Hawks en búsqueda de extender su excelente racha de 9-0 que los mantiene sólidos en lo más alto de la tabla Este. Pero el rival, Atlanta, no pondrá las cosas fáciles, ya que quieren escalar del cuarto lugar que ocupan en la misma clasificación con un 6-3.

Uno de los duelos más atractivos será entre los Grizzlies y los Celtics. Ambos se ubican en el tercer lugar de su respectiva competencia. Memphis será local intentando incrementar su 7-3, mientras que Boston llega con 6-3 a silenciar el FedExForum.

A medianoche, los Warriors recibirán a los Kings. Los vigentes campeones de la NBA llevan cinco derrotas consecutivas, con un 3-7 que esperan mejorar para salir del puesto n°13 del Oeste. Sacramento intentará lo propio para mejorar su 3-5 que los mantiene un puesto más arriba.

