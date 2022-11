Cartelera NBA: Revisa los partidos para este domingo 6 de noviembre

La competencia de la NBA está cada vez más atractiva y para este domingo 6 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, tras la jornada sabatina hay algunos resultados para revisar y tener en cuenta.

Uno de los primeros enfrentamientos terminó con una victoria de los Nets ante los Hornets. Brooklyn sigue en la lucha para revertir su complicada situación y de momento son décimos de la Conferencia Este con un 4-6. Charlotte sufrió su cuarta derrota consecutiva y están decimoterceros con un 3-7.

En el Madison Square Garden, los Knicks cayeron ante la visita de los Celtics. Los neoyorquinos quedaron con un marcador de 4-5 que los hizo bajar a la octava posición del Este. Por su parte, los de Boston mantuvieron su tercer lugar, alcanzando un 6-3.

Más tarde, los Nuggets derrotaron cómodamente a los Supurs. La franquicia de Denver consiguió una nueva victoria que los deja con una marca de 6-3 en la quinta posición de la Conferencia Oeste. San Antonio sufrió su tercera pérdida consecutiva y están novenos dentro de la misma tabla, con un 5-5.

En uno de los duelos más interesantes y con gran significancia para el Oeste, los Suns se impusieron ante los Trail Blazers. Los de Arizona consiguieron una victoria clave, llegando a un global de 7-2 con el que lideran la tabla. En tanto, los de Portland fueron relegados a la cuarta posición con un 6-3.

Trae Young 🤝 Dejounte Murray

🔥 @TheTraeYoung (34 PTS, 10 AST, 2 STL) and @DejounteMurray (22 PTS, 10 REB, 11 AST, 3 STL) led the @ATLHawks to the OT win! pic.twitter.com/FwCnZQp2n1

— NBA (@NBA) November 6, 2022