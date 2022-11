Cartelera NBA: Revisa los partidos para este sábado 5 de noviembre

La acción de la NBA no se detiene y para la jornada de este sábado 5 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de interesantes partidos. Además, tras la jornada de viernes hay varios resultados por revisar.

En el TD Garden, los Celtics se quedaron con la victoria ante los Bulls. Los locales alcanzaron un global de 5-3 y escalaron a la terca posición de la Conferencia Este. Por su parte, los Toros quedaron con un 5-5 que los hizo bajar a la séptima posición.

Los Warriors volvieron a caer y sumaron su quinta derrota consecutiva, esta vez ante los Pelicans. Con este resultado, los de la bahía obtienen un mal registro de 3-7 que los ubica doceavos en la Conferencia Oeste. En tanto, los de Nueva Orleans se ubican quintos en la misma tabla con un 5-3.

Dentro de la misma franja horaria, los Bucks derrotaron a los Timberwolves y los Trail Blazers hicieron lo propio con los Suns. De esta manera, Milwaukee lidera el Este con un sólido 8-0 y Portlan está en lo más alto del Oeste con un 6-2.

El último de los duelos terminó con la caída de los Lakers ante los Jazz. Los angelinos no pudieron como locales y quedaron con una marca de 2-6, siendo penúltimos de la tabla Oeste. Utah quedó con un 7-3 en el tercer puesto de la misma clasificaicón.

Para este sábado, la NBA nos ofrece una cartelera de ocho partidos que comenzarán durante la tarde y se extenderán en la noche para disfrutar de un panorama ideal, con mucho básquetbol de primer nivel.

Los Hornets se medirán ante los Nets en un enfrentamiento de dos franquicias necesitadas. Ambos llevan un 3-6; Charlotte se ubica en la decimotercera posición del Este, mientras que Brooklyn está un puesto más arriba.

En el Madison Square Garden, los Knicks recibirán a los Celtics en uno de los duelos más atractivos. Los neoyorquinos se presentan en la sexta posición de la Conferencia Este con un global de 4-4 que buscarán inclinar a su favor. Pero al frente tendrán a un equipo de Boston (5-3) que intentará incrementar su racha.

Más tarde, los Nuggets serán locales ante los Spurs. El equipo de Denver viene de un triunfo y con un registro de 5-3, en el sexto puesto del Oeste. Los de San Antonio vienen de dos derrotas consecutivas, con un 5-4 en la novena ubicación de la misma tabla.

Cerrando la jornada se dará un importante cruce para la parte alta de la Conferencia Oeste, con los Suns recibiendo a los Trail Blazers. Anoche triunfaron los de Portland, quienes lideran la clasificación, pero ambos mantienen un global de 6-2, por lo que Phoenix irá en búsqueda de una victoria clave en casa.

