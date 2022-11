Cartelera NBA: Revisa los partidos para este viernes 4 de noviembre

La NBA continúa con su temporada 2022-23 que se pone cada vez más interesante y para este viernes 4 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. Además, tras la jornada de jueves hay un par de resultados que revisar.

En el Amway Center, los Magic derrotaron a los acomplejados Warriors. Como locales, Orlando se quedó con una ajustada victoria que les permitió maquillar su global, quedando con un 2-7 en la última posición de la Conferencia Este. Por su parte, Golde State sumó su carta derrota consecutiva y quedó con un 3-6 en la doceava ubicación del Oeste.

Más tarde, los Thunder cayeron ante la visita de los Nuggets. Con este resultado, Oklahoma cayó al décimo lugar de la tabla este con un 4-4. En tanto, Denver subió al sexto lugar de la misma clasificación, con un 5-3.

Resultados:

Jalen Suggs powered the @OrlandoMagic comeback win, dropping 15 of his career-high 26 PTS in Q4! #MagicTogether@jalensuggs: 26 PTS (career-high), 9 AST, 4 STL pic.twitter.com/35YUYxBUFS

— NBA (@NBA) November 4, 2022