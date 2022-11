Cartelera NBA: Revisa los partidos para este jueves 3 de noviembre

La temporada 2022-23 de la NBA continúa con su interesante calendario y para esta noche de jueves 3 de noviembre nos ofrece una cartelera con nuevos partidos. Y, tras la jornada de miércoles, hay varios resultados por revisar y tener en cuenta.

Uno de los duelos más atractivos fue el de los Cavaliers contra los Celtics. El equipo de Cleveland se quedó con una ajustada victoria, por un punto en el tiempo de prórroga. Con esto sumaron su sexto triunfo consecutivo, alcanzando un 6-1 que los tiene segundos en la Conferencia Este. Los de Boston quedaron quintos con un 4-3.

En el Fiserv Forum, los Bucks volvieron a ganar, esta vez ante los Pistons. Milwaukee sigue firme, con un global de 7-0 que lo mantiene liderando el este. Por su parte, Detroit no registra buenos números, siendo penúltimos en la misma tabla con un 2-7.

Otro juego que tuvo mucha emoción fue el de los Mavericks contra los Jazz. Los de Dallas se impusieron como locales, logrando inclinar la balanza a su favor con un 4-3 y siendo novenos en la Conferencia Oeste. En tanto, los de Utah terminaron con 6-3, aunque mantuvieron su tera posición.

Finalizando la jornada, los Lakers se hicieron fuertes como locales y se impusieron ante los Pelicans. Gracias a estte partido, que también se definió agónicamente, los angelinos sumaron su segunda victoria para llegar a una marca de 2-5 y N°13 en la tabla Oeste. New Orleans quedó con un 4-3 en el sexto lugar.

💪 Giannis was DOMINANT on both ends as the @Bucks remain undefeated!

Para la jornada de este jueves 3 de noviembre la cartelera de la NBA nos ofrece dos partidos. Si bien es poco en cuanto a cantidad, la calidad y las emociones siempre están garantizadas en la liga del mejor básquetbol del mundo.

El salto inicial lo darán los Magic contra los Warriors. El equipo de Orlando espera levantar cabeza como local para mejorar su global de 1-7 que los pensiona últimos en la Conferencia Este. Pero al frente tendrán a un siempre complicado Golden State, que además llega con la necesidad de ganar para revertir su actualidad que los tiene doceavos del Oeste con un 3-5.

El otro enfrentamiento será entre los Thunder y los Nuggets. Ambos se presentan con una marca de 4-3 que intentarán incrementar para sacarse ventaja. Oklahoma está octavo en la tabla Oeste y Denver se presenta como séptimo en la misma clasificación.

Horarios:

▪️ Steph (30.0 PPG), defending champs visit #1 overall pick Paolo and the Magic

▪️ Thunder seek 5th straight win, host Nuggets

Watch both games on the NBA App: https://t.co/fC7klIJzqT pic.twitter.com/iGc9dqyqhQ

— NBA (@NBA) November 3, 2022