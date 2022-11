NBA: Luka Doncic sigue a un gran nivel y alcanza un histórico registro

Luka Doncic volvió a demostrar su gran talento en la pasada jornada de miércoles de la NBA y gracias a su anotación pudo alcanzar una histórica marca de la liga.

Los Mavericks recibieron a los Jazz en un partido bastante atractivo y que resultó ser muy parejo en su desarrollo. El marcador final terminó a favor de los locales por un estrecho 103 – 100.

Como era de esperar y ya es costumbre, Doncic fue fundamental para esta victoria que dejó a Dallas con un global de 4-3 ubicado en la novena posición de la Conferencia Oeste.

‘El Niño Maravilla’ anotó 33 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro. Además, aportó con 11 asistencias, 5 rebotes y 2 robos. Todo esto en 35 minutos de juego, en el que terminó con un 60% en tiros de campo.

Gracias a su gran capacidad anotadora y aporte al equipo, el esloveno ha iniciado la temporada regular 2022-23 de una manera increíble. Su rendimiento mantiene a los Mavericks en la lucha pero también le significa hacerse con algunos récords individuales.

Con esta reciente actuación ante Utah, Luka Doncic ha anotado +30 puntos en los siete partidos que ha disputado en lo que va de campeonato, una marca que no se veía hace 60 años en la NBA.

En detalle, ha marcado: 35 pts ante Suns, 32 pts ante Grizzlies, 37 pts ante Pelicans, 41 pts ante Nets, 31 pts ante Thunder, 44 pts ante Magic y los 33 pts ante Jazz.

Estos números y potencia ofensiva no se veían desde Wilt Chamberlain, quien obtuvo +30 puntos en sus siete primeros partidos disputados en 1962-1963. También lo hizo en la temporada 1959-1960, mismo año que lo logró Jack Twyman.

Ahora, Luka espera seguir igualando marcas y rompiendo récords a nivel personal. Pero también hay que tener la vista puesta en el MVP, a ver si por fin se le da con este espectacular arranque.

.@luka7doncic just became the first player since 1962-63 — and only the third player in @NBA history — to record 30+ points in each of the first 7 games of the season.

Sheesh. pic.twitter.com/CQ0tP3jKrA

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 3, 2022